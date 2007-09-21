Перекинувся КамАЗ, що перевозив 23 тонни мазуту

Поблизу с. Яковлівка Артемівського району Донецької області водій вантажного автомобілю КамАЗ, який перевозив цистерну з мазутом у кількості 23 т з Макіївської нафтобази до Кременнівського асфальтного заводу, уникаючи наїзду на пішохода виїхав на узбіччя зустрічного напрямку руху та допустив перекидання у кювет.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок перекидання виникла розгерметизація ємності з виливом на грунт понад 5 т мазуту. Жертв, постраждалих та загрози населенню немає. На місці події аварійно-рятувальними підрозділами МНС, робітниками сільської Ради проводяться роботи по обвалуванню ділянки розливу.