Перекинувся КамАЗ, що перевозив 23 тонни мазуту
08:35, 21 вересня 2007Разное
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Вилилося понад 5 тонн
Поблизу с. Яковлівка Артемівського району Донецької області водій вантажного автомобілю КамАЗ, який перевозив цистерну з мазутом у кількості 23 т з Макіївської нафтобази до Кременнівського асфальтного заводу, уникаючи наїзду на пішохода виїхав на узбіччя зустрічного напрямку руху та допустив перекидання у кювет.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок перекидання виникла розгерметизація ємності з виливом на грунт понад 5 т мазуту. Жертв, постраждалих та загрози населенню немає. На місці події аварійно-рятувальними підрозділами МНС, робітниками сільської Ради проводяться роботи по обвалуванню ділянки розливу.
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