Двох загиблих з автівки діставали рятувальники

На Житомирщині при зіткненні легкових автомобілів Honda Civic та Daewoo Lanos 2 осіб загинули та 4 травмовані.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні поблизу села Тетерівка Житомирського району. Для вилучення тіл загиблих із пошкодженого автомобіля залучались рятувальники з м. Житомира. На місці ДТП працювала оперативно-слідча група УМВС.

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