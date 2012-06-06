У Києві Nissan протаранив Opel: загинуло двоє людей

Як повідомили УНІАН у столичному главку міліції, автокатастрофа трапилась біля будинку 94-А.

За попередніми даними, автомобіль «Опель» виїжджав з місця стоянки від тротуару і робив розворот. В цей час в нього вдарився автомобіль «Ніссан». Обидві людини, які перебували в автомобілі «Опель», загинули.