Тетчер частувала Тимошенко чаєм і підписала їй книжку (фоторепортаж)

"Залізна леді" Маргарет Тетчер і лідер БЮТ Юлія Тимошенко зустрілися в Лондоні.

М.ТЕТЧЕР подарувала лідеру БЮТ книгу спогадів „Мої роки на Даунінг-стріт” з пам’ятним написом: «Юлії, яка боролася за свободу своєї країни так палко та віддано”.

Екс-прем’єр Великої Британії наголосила: «Незважаючи на прикрощі та політичні зради, я завжди прямо йшла до мети, яку вважала вірною. Те ж саме робиш і ти».

М.Тетчер спростувала чутки про свій немічний стан. “Я готова приїхати до Києва, щоб допомогти Юлії захистити незалежність України”, сказала, зокрема, леді Маргарет, якій 13 жовтня виповниться 82 роки.

Фото Олександра Прокопенка / POOL / УНІАН