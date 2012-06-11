Після чистки колодязя чоловік впав у кому і помер

Як повідомили кореспонденту УНІАН в центрі пропаганди Управління Міністерства надзвичайних ситуацій в області, нещасний випадок трапився на території гаражного кооперативу.

За даними рятувальників, спочатку для очищення колодязя спустився один чоловік, однак одразу знепритомнів. Його колега поліз йому на допомогу, але також втратив свідомість.

Очевидці повідомили про подію рятувальників, які оперативно прибули на місце події і за допомогою спеціального обладнання спустилися в колодязь, підняли постраждалих на поверхню та з працівниками швидкої надали медичну допомогу.

Одного з постраждалих вдалося привести до тями, інший перебував у стані клінічної смерті. Обох чоловіків доставили до Тернопільської обласної лікарні, де згодом один з них помер.

За припущенням рятувальників, причиною отруєння чоловіків став невідомий газ природного походження, який накопичився на дні колодязя.

За фактом нещасного випадку проводиться розслідування