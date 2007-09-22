На трасі Київ-Чоп вантажівка врізалася у маршрутку: 6 постраждалих

У Житомирській області в дорожньо-транспортній пригоді постраждали водій та п’ятеро пасажирів маршрутки, в яку врізався вантажний автомобіль.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДАІ області.

Аварія сталася сьогодні о 08.30 на 153-му км автодороги Київ-Чоп. Водій вантажівки (мешканець Луцька, 1968 року народження), рухаючись в напрямку Києва та виконуючи маневр лівого повороту, не надав перевагу в русі мікроавтобусу та скоїв зіткнення. Маршрутка рухалася в напрямку м. Рівне.

Медпрацівники швидкої допомоги оглянули 18 осіб, з них шестеро були госпіталізовані з тілесними ушкодженнями.