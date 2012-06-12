Голі "феменки" спробували вибігти на поле після матчу із шведами

Як повідомили УНІАН у столичному главку міліції, двоє учасниць руху, оголені по пояс, намагалися вибігти на футбольне поле після завершення матчу. При цьому, як зазначили в главку, вони чинили спротив стюардам, які охороняють громадський порядок безпосередньо на території стадіону, та вигукували нецензурні лайки.

Затримані дівчата доставлені до Печерського райвідділку міліції для складення протоколу про адміністративне порушення.