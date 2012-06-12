Голі "феменки" спробували вибігти на поле після матчу із шведами
02:04, 12 червня 2012Разное
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Після матчу Україна-Швеція київська міліція затримала двох учасниць руху FEMEN, які провели акцію проти проведення в Україні Евро-2012.
Як повідомили УНІАН у столичному главку міліції, двоє учасниць руху, оголені по пояс, намагалися вибігти на футбольне поле після завершення матчу. При цьому, як зазначили в главку, вони чинили спротив стюардам, які охороняють громадський порядок безпосередньо на території стадіону, та вигукували нецензурні лайки.
Затримані дівчата доставлені до Печерського райвідділку міліції для складення протоколу про адміністративне порушення.
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