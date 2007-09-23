Мотоцикл врізався у ВАЗ: є жертви

На Миколаївщині внаслідок зіткнення мотоцикла з автомобілем загинуло двоє і травмовано троє осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, сьогодні о першій годині ночі, на автодорозі “Дніпропетровськ – Миколаїв – Грейгове”, водій мотоциклу “КМЗ Дніпро-11”, без державних номерних знаків, рухаючись в напрямку с.Грейгово, з невідомих причин виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з автомобілем ”ВАЗ-21063”, під керуванням місцевого мешканця, що рухався в зустрічному напрямку.

Внаслідок ДТП водій та двоє пасажирів мотоциклу, віком близько 20 років, а також два пасажира автомобіля ”ВАЗ” отримали тілесні ушкодження і були доставлені до лікарні швидкої медичної допомоги Миколаєва, де двоє осіб з мотоциклу померли під час надання медичної допомоги.