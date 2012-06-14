«Швидка» протаранила легковик: одна людина загинула (фото)
12:18, 14 червня 2012Разное
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У Харківській області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля швидкої медичної допомоги та легковика.
|Швидка зіткнулася з легковиком. Фото ДАІ МВС
Внаслідок ДТП одна з пасажирок «швидкої» загинула, а водій та ще двоє пасажирів цього ж автомобіля отримали тілесні ушкодження. Травм також зазнали водій та один пасажир автомобіля «HYUNDAI». Всі постраждалі були доставлені до медичних закладів м. Харків.
Наразі триває розслідування пригоди.
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