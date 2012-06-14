«Швидка» протаранила легковик: одна людина загинула (фото)

На 475 км автодороги Київ–Харків–Довжанський водій «швидкої», під час транспортування хворої дівчини до лікарні, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автомобілем «HYUNDAI ELANTRA», повідомляє прес-служба ДАІ МВС України.

Внаслідок ДТП одна з пасажирок «швидкої» загинула, а водій та ще двоє пасажирів цього ж автомобіля отримали тілесні ушкодження. Травм також зазнали водій та один пасажир автомобіля «HYUNDAI». Всі постраждалі були доставлені до медичних закладів м. Харків.

Наразі триває розслідування пригоди.