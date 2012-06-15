Шведи в Києві мало цікавляться екскурсіями, але...

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції начальник Головного управління комунального господарства КМДА Дмитро Новицький, у підпорядкуванні якого перебуває міське управління туризму, відповідаючи на запитання журналістів, якими екскурсіями найбільше цікавляться іноземні уболівальники.

“На сьогоднішній день, чесно скажу, мало цікавляться екскурсіями. Але є інформація, що шведи дуже часто цікавляться і багато замовляли екскурсії по Дніпру і відвідували Музей Чорнобиля... Інші туристичні маршрути вони, скоріш за все, проходять у приватному варіанті. Інформації поки що офіційної немає”, - сказав Д.Новицький.

Він звернув увагу, що багато об’єктів Києва, цікавих для туристів, перебувають у приватній формі власності, і міська влада зараз намагається зібрати відповідну інформацію про їх відвідуваність під час Євро-2012.

“Але вже є доволі точна інформація про попит на відвідування Мамаєвої Слободи. Є також бажання відвідати й наші центральні основні музеї – російського мистецтва, східного мистецтва. Така інформація вже надходить. Ботсад відвідують, де проходить виставка паркової скульптури. Доволі багато вболівальників його відвідали. Зараз велика виставка у «Мистецькому арсеналі» також приваблює туристів. Це ті об’єкти, які ми точно знаємо, відвідують у великій кількості”, - зазначив Д.Новицький.

У свою чергу, начальник Головного управління з питань підготовки Євро-2012 у Києві Тетяна Слишик додала, що офіційно екскурсії містом більше замовляють для осіб, які супроводжують футбольні команди та дружин футболістів.