У Ялті ”Шевроле” збив чотирьох пішоходів: один загинув

Вчора у Ялті водій автомобіля "Шевроле" збив чотирьох пішоходів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, внаслідок наїзду один пішохід (чоловік віком 30-35 років) від отриманих травм загинув на місці події. Ще три жінки (серед них громадянка США), які рухалися по пішохідній доріжці, отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості і госпіталізовані до лікарні.