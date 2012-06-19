Шведські фанати справляють потреби на вулиці в Києві (фото)
22:24, 19 червня 2012Разное
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Іноземних фанатів не мають наміру штрафувати за те, що вони справляють потреби просто в центрі Києва.
Фанати справляють потреби на вулиці в Києві
Якщо люди приїхали відпочити - хай відпочинуть
Багато іноземних вболівальники справляють потреби у кущах в центрі міста, а ночами комунальники "локалізують наслідки".
Згідно з повідомленням КМДА, в центрі столиці при цьому достатньо туалетів, тож справа зовсім не у відсутності їх, а в культурі людей.
При цьому відомо, що українців за те, що вони справляють потреби не там, де слід, штрафують, однак на іноземців це правило поширюватися не буде, додали в КМДА. Більш того, не штрафуватимуть й іноземних курців у фан-зоні: якщо люди приїхали до Києва відпочити, то хай відпочинуть.
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