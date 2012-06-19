Шведські фанати справляють потреби на вулиці в Києві (фото)

Багато іноземних вболівальники справляють потреби у кущах в центрі міста, а ночами комунальники "локалізують наслідки".

Згідно з повідомленням КМДА, в центрі столиці при цьому достатньо туалетів, тож справа зовсім не у відсутності їх, ​​а в культурі людей.

При цьому відомо, що українців за те, що вони справляють потреби не там, де слід, штрафують, однак на іноземців це правило поширюватися не буде, додали в КМДА. Більш того, не штрафуватимуть й іноземних курців у фан-зоні: якщо люди приїхали до Києва відпочити, то хай відпочинуть.

Фото УНІАН