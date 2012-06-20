Столична міліція просить не грішити абиде
00:05, 20 червня 2012Разное
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Столична міліція в чергове закликає як українських так і іноземних вболівальників дотримуватися загально прийнятих норм поведінки і не справляти природні потреби у невстановлених для цього місцях.
Як повідомили УНІАН у столичному главку міліції, незалежно від громадянства особа, яка чинить подібне правопорушення, нестиме відповідальність відповідно до норм чинного українського законодавства.
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