Столична міліція просить не грішити абиде

Столична міліція в чергове закликає як українських так і іноземних вболівальників дотримуватися загально прийнятих норм поведінки і не справляти природні потреби у невстановлених для цього місцях.

Як повідомили УНІАН у столичному главку міліції, незалежно від громадянства особа, яка чинить подібне правопорушення, нестиме відповідальність відповідно до норм чинного українського законодавства.

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