Авто з породіллею зіткнулося з бусом, у якому було 6 дітей: жінка загинула
10:46, 26 червня 2012Разное
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Водій автомобіля ВАЗ-2109 відволікся на сильний крик жінки, зумовлений переймами.
|Трагедія сталася сьогодні вночі
Внаслідок аварії породілля загинула. Водіїв обох транспортних засобів та одну пасажирку було доставлено у лікарню. Невдовзі від отриманих травм 40-річний водій ВАЗу помер у лікарні.
Загалом за добу, за даними обласної ДАІ, на Тернопільщині трапилося 4 ДТП, 3 осіб загинуло, ще 7 травмовано.
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