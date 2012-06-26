Авто з породіллею зіткнулося з бусом, у якому було 6 дітей: жінка загинула

Як повідомив кореспонденту УНІАН старший інспектор обласної Державтоінспекції Микола Лецкалюк, трагедія сталася сьогодні вночі поблизу села Смиківці Теропільського району. Водій автомобіля ВАЗ-2109 віз в обласний центр свою знайому, в якої розпочалися перейми. Відволікшись на сильний крик жінки, зумовлений переймами, водій допустив зіткнення з мікроавтобусом «Форд Транзит», яким шестеро дорослих і шестеро дітей з Івано-Франківська їхали відпочивати у Крим.

Внаслідок аварії породілля загинула. Водіїв обох транспортних засобів та одну пасажирку було доставлено у лікарню. Невдовзі від отриманих травм 40-річний водій ВАЗу помер у лікарні.

Загалом за добу, за даними обласної ДАІ, на Тернопільщині трапилося 4 ДТП, 3 осіб загинуло, ще 7 травмовано.