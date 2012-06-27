Археологи подарують "Артеку" гармату з "Чорного принца"

Фрегат потонув у Чорному морі під час шторму у період Кримської війни 1853-1856 років.

Дитячий табір заявляє, що йому тепер можуть позаздрити багато музеїв світу.

Як повідомила сьогодні прес-служба "Артеку", 10-дюймова бомбічна гармата конструкції Міллара зразка 1854 року поповнить колекцію музею "Скарби Чорного моря, який недавно відкрився в дитячому центрі.

"Це одна з двох гармат, знайдених експедицією Інституту археології у 2009 році на глибині 22 метри на зовнішньому рейді Балаклавської бухти в районі загибелі англійського парусно-гвинтового фрегата "Принц", який увійшов в історію як "Чорний принц".

Наразі історичну знахідку покрито спеціальним консервантом, що зберігає її від руйнування, і вона буде встановлена в морському порту дитячого центру на тимчасовий поміст до виготовлення фахівцями справжнього британського лафета кінця XIX століття", - сказано в прес-релізі.

Експонат передадуть в "Артек" 2 липня.

У музеї дитячого центру вже експонуються знахідки з "Чорного принца" - елементи самого судна, частини вантажу у вигляді боєприпасів і медичного устаткування.