У Києві загинули 4 мотоциклісти і поранені 16

01:53, 27 червня 2012
Разное
1872 0

У Києві у червні ц. р. внаслідок ДТП 16 мотоциклістів отримали травми, четверо – загинули, повідомили УНІАН в столичному Управлінні Державної автоінспекції.

З початку року за участю двоколісних транспортних засобів в столиці сталася 71 дорожньо-транспортна пригода, в яких 5 осіб загинули та 75 - отримали травми, йдеться в повідомленні.

«Особливе занепокоєння викликає той факт, що лише в червні місяці за участю двоколісних транспортних засобів в столиці сталося 17 дорожньо-транспортних пригод, в яких 4 особи загинуло та 16 отримали травми», - зазначив начальник управління Державтоінспекції Анатолій Курінний.

Зважаючи на те, що ця категорія учасників дорожнього руху у разі виникнення ДТП практично не захищена, УДАІ нагадує водіям: сідаючи за кермо не варто ігнорувати елементарні правили безпеки – одягати шолом та відповідні захисні засоби. Також необхідно неухильно дотримуватися Правил дорожнього руху та не забувати про уважність та обережність за кермом.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter