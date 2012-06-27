У Києві загинули 4 мотоциклісти і поранені 16

З початку року за участю двоколісних транспортних засобів в столиці сталася 71 дорожньо-транспортна пригода, в яких 5 осіб загинули та 75 - отримали травми, йдеться в повідомленні.

«Особливе занепокоєння викликає той факт, що лише в червні місяці за участю двоколісних транспортних засобів в столиці сталося 17 дорожньо-транспортних пригод, в яких 4 особи загинуло та 16 отримали травми», - зазначив начальник управління Державтоінспекції Анатолій Курінний.

Зважаючи на те, що ця категорія учасників дорожнього руху у разі виникнення ДТП практично не захищена, УДАІ нагадує водіям: сідаючи за кермо не варто ігнорувати елементарні правили безпеки – одягати шолом та відповідні захисні засоби. Також необхідно неухильно дотримуватися Правил дорожнього руху та не забувати про уважність та обережність за кермом.