Адвокат підтвердив розлучення Тома Круза

Актори Том Круз і Кеті Холмс вирішили розлучитися.

ПовідомленнядеякихЗМІпро розлученняпідтвердивадвокатХолмс,назвавшийогоособистою справоюсім'ї.ЯкуточнюєсайтTMZ,поданічидокументинарозлученнявсуд,щене зрозуміло.Найімовірніше, уКрузаіХолмсбула складенашлюбна угода.



Парапобралася2006року віталійськомузамку, зазначаєЛента.ру.Подружжя має донькуСурі, якій заразшість років.Угрудні 2011 рокудівчинкувизналинайвпливовішоюдитиноюзнаменитостей.Загальний капіталподружжя -близько275 мільйонів доларів, йогобільшу частинузаробивКруз, підкреслюєTMZ.



Останнійраз49-річнийКрузі 33-річнаХолмсз'являлисянапубліцівлютому цьогороку.РанішеКрузбуводруженийдвічі: наМіміРоджерсінаНікольКідман.

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