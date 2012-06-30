Адвокат підтвердив розлучення Тома Круза
00:26, 30 червня 2012Разное
1236 0
Актори Том Круз і Кеті Холмс вирішили розлучитися.
Три роки тому все було краще
ПовідомленнядеякихЗМІпро розлученняпідтвердивадвокатХолмс,назвавшийогоособистою справоюсім'ї.ЯкуточнюєсайтTMZ,поданічидокументинарозлученнявсуд,щене зрозуміло.Найімовірніше, уКрузаіХолмсбула складенашлюбна угода.
Парапобралася2006року віталійськомузамку, зазначаєЛента.ру.Подружжя має донькуСурі, якій заразшість років.Угрудні 2011 рокудівчинкувизналинайвпливовішоюдитиноюзнаменитостей.Загальний капіталподружжя -близько275 мільйонів доларів, йогобільшу частинузаробивКруз, підкреслюєTMZ.
Останнійраз49-річнийКрузі 33-річнаХолмсз'являлисянапубліцівлютому цьогороку.РанішеКрузбуводруженийдвічі: наМіміРоджерсінаНікольКідман.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter