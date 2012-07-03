На місці загибелі чеських дружинників відкрили пам'ятник

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі Тернопільської облдержадміністрації, участь у мітингу-реквіємі взяли міністр оборони Чеської Республіки Алекcандр Вондра, Надзвичайний і Повноважний Посол Чеської Республіки в Україні Іван Почух, голова Тернопільської обладміністрації Валентин Хоптян, делегація чеських військових, ветеранів, представників громадськості.

Пам’ятник встановлено на місцевому цвинтарі, де поховані чеські та словацькі воїни, які загинули під Зборовим у березні-липні 1917 року.

«Відкриття цього монументу є важливою подією, яка засвідчує те, що пам’ять не вмирає, а події минувшини закладають підвалини для майбутнього», – сказав у своєму виступі В.Хоптян.

А.Вондра під час урочистостей висловив слова вдячності місцевим жителям та владі за збереження пам’яті про події тих часів.

«Битва під Зборовом мала для чеського народу надзвичайно вагомі наслідки – стала поштовхом до визнання прав чехів і словаків на самостійну державність», – зазначив А.Вондра.

Також учасники мітингу-реквієму поклали квіти до братської могили січових стрільців на цвинтарі села Озерна.

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З метою боротьби за незалежність своєї держави в 1914 році в Києві була сформована дружина з числа чеських і словацьких емігрантів. Вони з дозволу Росії створити чехословацькі військові частини для боротьби за незалежність Чехословаччини, вирішили воювати на боці царських військ проти Австро-Угорщини.

Наприкінці червня 1917 року чехословацька бригада у складі російського Південно-Західного фронту під командуванням генерала Брусилова зайняла позицію в районі Зборова.

2 липня 1917 року в результаті проведеного наступу російсько-чехословацьких формувань австро-німецькі війська відійшли від річки Стрипи, під селом Калинівка було захоплено в полон 62 офіцери противника, близько 4 тис. солдатів та багато зброї противника.

У бою загинуло 190 чехословацьких воїнів, прізвища яких здебільшого невідомі. Невдовзі на місці бою було упорядковано братську могилу, висипану з землі та обкладену дерев’яними балками.

Для Чехії 2 липня стало днем народження чеської армії.