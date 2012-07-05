У Харкові вантажівка зіткнулася з маршруткою: постраждали 11 людей

Як повідомили кореспондента УНІАН у міському Управлінні ДАІ, аварія сталася на проспекті Гагаріна.

Внаслідок зіткнення безпосередньо на місці пригоди по медичну допомогу звернулися 4 пасажири маршрутки – жінки 1962, 1981 та 1992 років народження і чоловік 1958 року народження. Їх було доставлено до лікарні.

У ДАІ також зазначили, що протягом доби після аварії по допомогою звернулися ще 7 пасажирів автобусу. Після надання меддопомоги всі семеро направлені на амбулаторне лікування.

На цей час правоохоронці встановлюють причини ДТП.