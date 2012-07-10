Двоє чоловіків повністю згоріли в 31-й "Волзі"
02:28, 10 липня 2012Разное
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На Львівщині внаслідок ДТП, яке сталося у Самбірському районі області, двоє осіб загинуло, 39-річного чоловіка госпіталізовано.
Як повідомили УНІАН у прес-центрі Головного управління МНС України у Львівській області, 8 липня о 19.26 надійшло повідомлення про пожежу в с. Гординя Самбірського району в автомобілі «ГАЗ 3110» („Волга”), що зіткнувся із деревом. Вогнем повністю знищено автомобіль, в обгорілому салоні було виявлено двох загиблих чоловіків 1972 та 1975 років народження.
Працівниками швидкої медичної допомоги з місця події госпіталізовано 39-річного пасажира автомобіля.
Обставини ДТП розслідуються.
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