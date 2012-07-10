Двоє чоловіків повністю згоріли в 31-й "Волзі"

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Головного управління МНС України у Львівській області, 8 липня о 19.26 надійшло повідомлення про пожежу в с. Гординя Самбірського району в автомобілі «ГАЗ 3110» („Волга”), що зіткнувся із деревом. Вогнем повністю знищено автомобіль, в обгорілому салоні було виявлено двох загиблих чоловіків 1972 та 1975 років народження.

Працівниками швидкої медичної допомоги з місця події госпіталізовано 39-річного пасажира автомобіля.

Обставини ДТП розслідуються.