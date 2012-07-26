У гаражному кооперативі знайшли 100-кілограмову бомбу

Як повідомили УНІАН у Територіальному управлінні МНС України в Сумській області, піротехніки, які прибули за викликом на місце події, встановили, що це бетонобійна авіаційна бомба радянського виробництва, вага якої - 100 кілограмів. Її в часи війни застосовували для ураження залізобетонних укриттів.

Того ж дня, 24 липня, за аналогічних обставин у Сумах в іншому гаражному кооперативі було виявлено одну 82-міліметрову мінометну міну.

Вибухонебезпечні предмети вилучені для подальшого знешкодження піротехнічною групою 2-го спеціального центру швидкого реагування МНС (м. Ромни).