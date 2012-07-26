Чоловік вистрибнув з 7-го поверху після розлучення з дружиною
03:37, 26 липня 2012Разное
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У Луганську 29-річний чоловік увечері 24 липня вистрибнув з 7-го поверху і розбився.
Як повідомили УНІАН сусіди загиблого, цей чоловік недавно розлучився з дружиною і переїхав до своїх батьків.
За словами сусідів, він поїхав до 4-річного сина, а той нібито йому сказав: «Тато, ти нам не потрібний, не приїжджай сюди».
Увечері він прийшов додому, «а через декілька хвилин батьки вибігли і говорять: «Все, виплигнув», - розповіли сусіди.
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