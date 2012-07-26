Чоловік вистрибнув з 7-го поверху після розлучення з дружиною

Як повідомили УНІАН сусіди загиблого, цей чоловік недавно розлучився з дружиною і переїхав до своїх батьків.

За словами сусідів, він поїхав до 4-річного сина, а той нібито йому сказав: «Тато, ти нам не потрібний, не приїжджай сюди».

Увечері він прийшов додому, «а через декілька хвилин батьки вибігли і говорять: «Все, виплигнув», - розповіли сусіди.