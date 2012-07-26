У центрі Дніпропетровська «Мерседес» протаранив «Жигулі»: троє постраждалих

Як повідомили УНІАН в Управлінні ДАІ в Дніпропетровській області, водій «Мерседеса» зник з місця ДТП.

В результаті аварії до обласної лікарні ім. Мечникова госпіталізовано трьох постраждалих – двох жінок і чоловіка. Двоє травмованих перебувають у реанімації.

«Мерседес» знайдено через дві години після ДТП за два квартали від місця події.

За інформацією ДАІ, власник «Мерседеса» встановлений, однак у момент аварії за кермом машини був інший чоловік, який розшукується.

За даними ДАІ, винуватцем аварії був саме водій «Мерседеса».