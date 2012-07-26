Через зіткнення вантажівок загинув випадковий перехожий

Як повідомили УНІАН у Відділі зв'язків з громадськістю ГУ МВС у Луганській області, ДТП сталося 25 липня.

Водій автомобіля МАЗ зробив наїзд на МАН, який призупинився попереду, аби пропустити пішохода. В результаті зіткнення МАН відкинуло на пішохода - чоловіка 1947 р.н. Потерпілий помер від одержаних травм.

Водія МАЗа 1966 р. н. доставлено в лікарню.

Ведеться розслідування, яке встановить винуватця трагедії.