Через зіткнення вантажівок загинув випадковий перехожий
23:54, 26 липня 2012Разное
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У Луганську в результаті зіткнення двох великовантажних автомобілів загинув пішохід.
Як повідомили УНІАН у Відділі зв'язків з громадськістю ГУ МВС у Луганській області, ДТП сталося 25 липня.
Водій автомобіля МАЗ зробив наїзд на МАН, який призупинився попереду, аби пропустити пішохода. В результаті зіткнення МАН відкинуло на пішохода - чоловіка 1947 р.н. Потерпілий помер від одержаних травм.
Водія МАЗа 1966 р. н. доставлено в лікарню.
Ведеться розслідування, яке встановить винуватця трагедії.
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