Вартість ліцензії на автоперевезення може підвищитися

Як повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури, пропозиції були висловлені головою Державної інспекції з безпеки на наземному транспорті Євгеном Пронченком на нараді в Мінінфраструктури в четвер.

«Ми пропонуємо збільшити вартість ліцензії і запровадити передліцензійну перевірку, щоб перевізник дорожив цим документом», - сказав він.

Крім того, Є. Пронченко повідомив, що Укртрансінспекція «з метою контролю за безпекою дорожнього руху прагне отримати право зупиняти і затримувати транспортний засіб, складати протоколи про адміністративні порушення, а також запровадити систему стягування штрафних санкцій».

Також Укртрансінспекція планує підвищити рівень підготовки і перепідготовки водіїв, зокрема ввести нову професію — водій комерційного транспорту і запровадити свідоцтво професійної компетентності цієї категорії.