ДТП на трасі: Мотоцикліст з пасажиром перелетіли автівку і розбилися

Як повідомили УНІАН в управлінні ДАІ, за попередніми даними, водій спортивного мотоцикла не впорався з керуванням і на повній швидкості в'їхав у легковий автомобіль.

У результаті зіткнення водій і пасажир вилетіли з мотоцикла, перелетіли через легковий автомобіль і загинули на місці події. Подробиці ДТП встановлюються.