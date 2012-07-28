ДТП на трасі: Мотоцикліст з пасажиром перелетіли автівку і розбилися
14:20, 28 липня 2012Разное
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Сьогодні біля полудня на трасі «Дніпропетровськ – Бориспіль - Київ», у районі села Недогарки (Кременчуцький район Полтавської області) сталася дорожньо-транспортна подія, в результаті якої загинули дві людини.
Водій спортивного мотоцикла не впорався з керуванням
Як повідомили УНІАН в управлінні ДАІ, за попередніми даними, водій спортивного мотоцикла не впорався з керуванням і на повній швидкості в'їхав у легковий автомобіль.
У результаті зіткнення водій і пасажир вилетіли з мотоцикла, перелетіли через легковий автомобіль і загинули на місці події. Подробиці ДТП встановлюються.
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