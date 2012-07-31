Дзюдоїст зламав олімпійську медаль, коли мився в душі

Про це повідомляє GloboEsporte.com. Сам Феліпе Кітадаі розповів журналістам, що інцидент з медаллю стався вранці в неділю, 29 липня, коли він пішов зі своєю нагородою в душ.

За словами Кітадаі, він вирішив не розставатися із здобутою ним медаллю і скрізь носив її з собою. Коли дзюдоїст пішов з нагородою в душ, він узяв її в зуби, щоб постаратися не намочити її, але не втримав і впустив. Нагорода пом'ялася, а її верхня частина - обід, через який протягується стрічка, - зламалася, і тепер олімпієць не може носити медаль на шиї.

Кітадаі звернувся в Олімпійський комітет Бразилії і попросив повідомити про те, що сталося, в Міжнародний олімпійський комітет (МОК). Спортсмен висловив надію, що йому замінять пошкоджену медаль, хоча МОК і не зобов'язаний цим займатися.