Заступник начальника ДАІ пояснює: інспектора можна знімати, якщо він не проти

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Резніков сказав сьогодні, відповідаючи на запитання журналістів.

«Якщо однозначно сказати можна чи не можна – можна… Нічого поганого в тому, що будуть знімати співробітника ДАІ немає, якщо не заважатимуть йому виконувати свої функціональні обов’язки», - сказав В.Резніков.

При цьому він зауважив, що співробітник ДАІ є представником органу влади, але він ще й звичайна людина, права якої гарантуються Конституцією і Цивільним кодексом.

За словами В.Резнікова, працівник ДАІ «як людина» може попросити припинити зйомку, якщо вона матиме провокаційний чи інший характер, який порушує його права.