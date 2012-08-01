Заступник начальника ДАІ пояснює: інспектора можна знімати, якщо він не проти
19:07, 01 серпня 2012Разное
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Заступник начальника УДАІ МВС не вбачає проблеми у зйомках інспекторів Державтоінспекції без їхньої згоди
Володимир Резніков пояснює, що даішники - "теж люди"...
Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Резніков сказав сьогодні, відповідаючи на запитання журналістів.
«Якщо однозначно сказати можна чи не можна – можна… Нічого поганого в тому, що будуть знімати співробітника ДАІ немає, якщо не заважатимуть йому виконувати свої функціональні обов’язки», - сказав В.Резніков.
При цьому він зауважив, що співробітник ДАІ є представником органу влади, але він ще й звичайна людина, права якої гарантуються Конституцією і Цивільним кодексом.
За словами В.Резнікова, працівник ДАІ «як людина» може попросити припинити зйомку, якщо вона матиме провокаційний чи інший характер, який порушує його права.
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