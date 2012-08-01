У Росії розбився автобус з українцями

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на прес-службу місцевого МНС .

"ДТП сталося в середу близько 20.00 мск. У мікроавтобусі знаходилися дев'ять осіб. Пасажири автобуса, громадяни України, прямували в Санкт-Петербург", - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, в результаті ДТП постраждали вісім пасажирів мікроавтобуса.

Водія Mitsubushi з петербурзькими номерами від удару викинуло з автомобіля, він помер на місці. Автомобіль Mitsubushi загорівся.

Постраждалі доставлені в Опочецьку Центральну районну лікарню, чотири людини знаходяться у важкому стані, ще четверо отримали травми легкої та середньої тяжкості.