У Росії розбився автобус з українцями
23:31, 01 серпня 2012Разное
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В Опочецькому районі Псковської області мікроавтобус Mercedes з громадянами України зіткнувся з автомобілем Mitsubushi: 1 людина померла, 8 травмовано.
Про це повідомляє Українська правда з посиланням на прес-службу місцевого МНС .
"ДТП сталося в середу близько 20.00 мск. У мікроавтобусі знаходилися дев'ять осіб. Пасажири автобуса, громадяни України, прямували в Санкт-Петербург", - йдеться в повідомленні.
За попередньою інформацією, в результаті ДТП постраждали вісім пасажирів мікроавтобуса.
Водія Mitsubushi з петербурзькими номерами від удару викинуло з автомобіля, він помер на місці. Автомобіль Mitsubushi загорівся.
Постраждалі доставлені в Опочецьку Центральну районну лікарню, чотири людини знаходяться у важкому стані, ще четверо отримали травми легкої та середньої тяжкості.
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