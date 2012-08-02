Журналісту «Дорожнього контролю» розбили камеру

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі прокуратури Харкова.

За даними прокуратури, Р.Погонцев звернувся до правоохоронців з заявою про те, що на місці ДТП по вулиці Ахсарова, куди він приїхав вночі з 1 на 2 серпня, невідомі чоловіки спортивної статури погрожували йому, використовували нецензурну лайку, вибили з рук та розбили камеру.

«Прокуратура Дзержинського району Харкова за заявою журналіста про перешкоджання його законній професійній діяльності проводить перевірку», - говориться в повідомленні прес-служби прокуратури Харкова.

Довідка УНІАН. 2 серпня близько 1:30 по вулиці Ахсарова зіткнулися 2 іномарки. Водій та пасажирка однієї з них травмовані, водій іншої – зник з місця ДТП. Розслідування інциденту проводить Харківське обласне управління внутрішніх справ.