У лобовому зіткненні двох Жигулів загинули чотири людини
09:09, 03 серпня 2012Разное
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Поблизу с. Українка Красноградського району Харківської області на автошляху Харків-Сімферополь, водій легкового автомобіля „ВАЗ-2110” виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив лобове зіткнення з легковим автомобілем „ВАЗ-2106”.
У ДТП загинули 4 людини
Як повідомляє прес-служба МНС України, унаслідок дорожньо-транспортної події загинуло 4 особи та 2 особи постраждало, яких з травмами різних ступенів важкості госпіталізовано до Красноградської міської лікарні.
За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.
Всього за добу в Україні зафіксовано сто ДТП, під час яких загинуло 11 осіб. З початку року в Україні у ДТП загинули 2459 людей.
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