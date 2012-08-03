У лобовому зіткненні двох Жигулів загинули чотири людини

Як повідомляє прес-служба МНС України, унаслідок дорожньо-транспортної події загинуло 4 особи та 2 особи постраждало, яких з травмами різних ступенів важкості госпіталізовано до Красноградської міської лікарні.

За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.

Всього за добу в Україні зафіксовано сто ДТП, під час яких загинуло 11 осіб. З початку року в Україні у ДТП загинули 2459 людей.