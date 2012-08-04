У Чернігові відзначать річницю князя Ігоря

Про це повідомили в Управлінні у справах преси та інформації Чернігівської ОДА.

Культурно-мистецький захід, приурочений 860-річчю з дня народження князя Ігоря Святославовича, відбудеться в Чернігівському музеї сучасного мистецтва "Пласт-Арт" 14 серпня. Там російський письменник Юрій Сбітнєв презентує 25 робіт художника Юрія Королькова, що у живописі повністю відтворюють події поеми "Слово о полку Ігоревім". У свою чергу, працівники музею "Пласт-Арт" підготують виставку робіт українських художників. Долучиться до справи й Чернігівський обласний художній музей, який надасть на виставку 14 робіт з цієї тематики.

У жовтні 2012 року у рамках відзначення річниці з дня народження князя в обласному центрі на території Національного архітектурно-історичного заповідника "Чернігів стародавній" заплановано встановлення пам’ятника князю Ігорю.

Крім того, вже працює робоча група з питань створення у м. Новгород-Сіверський Міжнародного історико-культурного центру "Слово о полку Ігоревім".