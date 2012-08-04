Турецьких політиків образила фотографія Обами

Вимога з'явилася у зв'язку з публікацією фотографії, на якій президент США Барак Обама тримає бейсбольну биту під час телефонної розмови з главою турецького уряду, повідомляє Reuters.

"Ця фотографія пояснює, від кого наш прем'єр-міністр отримує накази з управління країною", - наводить його слова Лента.ру. Її віце-президент в свою чергу зажадав, щоб Ердоган повідомив, чи бачив він фотографію і чи має намір щось робити у відповідь на "приховану образу Туреччини та її народу".

Телефонна розмова між Обамою і Ердоганом відбулася в понеділок, 30 липня. Дізнавшись про реакцію деяких турецьких політиків, в Білому домі заявили, що єдиною метою публікації фотографії було підкреслити тісну співпрацю американського і турецького лідерів і привернути увагу до серйозної розмови, яку вони присвятили обстановці в Сирії.

Тим часом, ряд турецьких ЗМІ сприйняли галас навколо фотографії з гумором, зазначає агентство. Зокрема, один з колумністів припустив, що найрозумнішою буде симетрична відповідь: коли Ердоган дзвонитиме Обамі, то має взяти в руку капці або ремінь.