Янукович-молодший претендує на великий кубок губернатора Чмиря

На Сумщині проходить найскладніший ралі-рейд в Україні «Баха 1000», що проводиться в регіоні друге поспіль за підтримки голови Сумської обласної державної адміністрації Юрія Чмиря у рамках третього етапу Кубка України з ралі-рейдів.

Як передає кореспондент УНІАН, у складах своїх екіпажів в автомобільних перегонах беруть участь син Президента України народний депутат Віктор Янукович, особисто Ю. Чмирь, а також ще близько ста учасників. Напередодні на церемонії відкриття змагань почесне право підняти державний прапор було надано голові Федерації автоспорту України Богдану Новицькому.

Це – найскладніша гонка в Україні та країнах СНД, яка проходитиме на трасі довжиною 1125 км (у минулому році він був 1000 км) територією Середино-Будського, Ямпільського, Шосткинського районів Сумщини та Новгород-Сіверського району Чернігівщини.

У перший день змагань, 4 серпня, учасники проїдуть 575 км, у другий день - 450 км. На гонщиків чекають як швидкісні прямі польові дороги, так і лісові стежки та підступні броди. Переможця визначатимуть у трьох категоріях – Т-1 (суперпродакшн), Т-2 (продакшн) та Т-3 (до складу цієї категорії входять квадроцикли і мотоцикли). Крім того, в рамках третього етапу Кубка України відбудуться ще й регіональні змагання, де свою майстерність зможуть продемонструвати любителі.

«Нова Сумщина вкотре заявляє про себе як про спортивний регіон, де поважають спорт та швидкість і прагнуть вийти на передові позиції в державі», – зауважив Ю.Чмирь під час представлення екіпажів.

Переможець змагань отримає великий кубок голови Сумської ОДА.