75-річний пенсіонер на смерть збив трирічну дівчинку, її мати і брат - у лікарні

Наїзд стався вдень 5 серпня, повідомила сьогодні прес-служба Кримського управління МНС.

"75-річний чоловік на автомобілі "Москвич 2140", рухаючись назад, скоїв наїзд на пішоходів", - говориться в прес-релізі.

В результаті аварії дівчинка одержала несумісні з життям травми.

У 32-річної матері дівчинки зламано кістки тазу, і її в шоковому стані було доставлено до євпаторійської лікарні. У медустанові також перебуває син жінки, у хлопчика - удар хребта, вивих колінного суглоба і численні подряпини.