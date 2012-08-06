75-річний пенсіонер на смерть збив трирічну дівчинку, її мати і брат - у лікарні
10:21, 06 серпня 2012Разное
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У кримському місті Євпаторія пенсіонер на легковому автомобілі наїхав на жінку з двома дітьми: загинула трирічна дівчинка, її мати і восьмирічний брат одержали травми і доставлені до лікарні.
В результаті аварії дівчинка одержала несумісні з життям травми
Наїзд стався вдень 5 серпня, повідомила сьогодні прес-служба Кримського управління МНС.
"75-річний чоловік на автомобілі "Москвич 2140", рухаючись назад, скоїв наїзд на пішоходів", - говориться в прес-релізі.
В результаті аварії дівчинка одержала несумісні з життям травми.
У 32-річної матері дівчинки зламано кістки тазу, і її в шоковому стані було доставлено до євпаторійської лікарні. У медустанові також перебуває син жінки, у хлопчика - удар хребта, вивих колінного суглоба і численні подряпини.
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