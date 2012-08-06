Мегапробка у кримському напрямку: у ДАІ кажуть, що водії самі винні

Як сказав УНІАН начальник Відділу організації дорожнього руху УДАІ в Херсонській області Ігор Кононенко, на створення затору багато в чому вплинуло недотримання Правил дорожнього руху з боку водіїв, які хотіли прискорити проїзд складної ділянки, незважаючи на попереджувальні знаки і присутність співробітників ДАІ.

«Люди на дорозі поводяться так, як і в житті. Обганяють, підрізають, їдуть прямо на регулювальників, по стрічній смузі. А потім обурюються, що їх не пропускають. Працівники ДАІ разом зі шляховиками діють у складній обстановці. Але поява таких заторів - рідкісне явище. Зазвичай машини йдуть практично без затримок», - зазначив І.Кононенко.

За його словами, на цій ділянці дороги транспорт рухається тільки по одній смузі руху в семафорному режимі – партіями в кілька десятків машин, спочатку з одного боку, потім з іншого.

Ремонтні роботи на трасі М17 (Е97) в районі Цюрупінська почалися 25 липня. Ордер на проведення ремонтних робіт у субпідрядника - фірми «ДорЛідер» діє до 30 жовтня. Фірма проводить розширення дороги і укладання шару асфальту. На даний момент ремонтується ділянка між Цюрупінськом і розвилкою трас М17 і М14, що створює незручності для водіїв автомобілів, особливо в пікові години – вранці з 8.00 до 10.00 і ввечері з 17.00 до 19.00. Пропуск автомобілів, основна маса яких рухається до Криму або з Криму, здійснюється по одній смузі в семафорному режимі.

«Згідно з регламентом таких робіт, вони проводяться тільки в денний час доби. Також ситуацію ускладнює потік вантажного транспорту, який рухається у бік оптового сільгоспринку у Великих Копанях», - повідомив І.Кононенко.

При цьому І.Кононенко відзначив, що, на жаль, через невчасне виділення коштів на зазначені роботи їх не вдалося здійснити до пікових термінів туристичного сезону, тобто, до 1 липня.