Машина, яку переслідували інспектори ДАІ, розбилася: 2 загиблих, 3 поранених

Як повідомляє ТСН з посиланням на Волинську ОДТРК, машина утікачів, злетівши з дороги, перекинулася.

Хлопець і дівчина, які були в ній, загинули, ще троє молодих людей постраждали.

"Серед жертв - ковельчанин, 21-річний водій Володимир С. та 19-річна студентка Вікторія Ф., яка проживала в Шацьку. Ще двох хлопців, які були в салоні і приїхали на відпочинок з Нововолинська, а також дівчина з Шацька з важкими травмами доставлені до Любомльської районної лікарні", - повідомила Волинська ОДТРК.

Група молодих людей відпочивала в Шацьку. О другій годині ночі компанія поїхала далі розважатися в урочищі Гряда, де є заклади, які працюють цілодобово. Машина здалася автоінспекторам підозрілою - і вони спробували її затримати.

Водій вимогу зупинитися проігнорував і збільшив швидкість. Відтак не впорався з керуванням, злетів з дороги і перекинувся неподалік від санаторію "Лісова пісня". За фактом ДТП прокуратура області проводить перевірку.