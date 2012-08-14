На Полтавщині пікетувальники добились перенесення відкриття сезону полювання

01:52, 14 серпня 2012
Разное
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Голова Полтавської облдержадміністрації Олександр Удовиченко підписав рішення про перенесення початку сезону полювання з 25-го на 18 серпня.

Гасла протестуючих мисливців на таому мітингу в Запоріжжі

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив начальник обласного управління лісового та мисливського господарства Юрій Тараненко.

За його словами, початок сезону перенесено на раніший термін через зміну погодних умов і зниження рівня пожежної небезпеки.

Разом з тим, полювати буде дозволено не скрізь. Зокрема, мисливцям не можна буде заходити в хвойні лісові насадження.

У понеділок Полтавську ОДА пікетували близько 70-ти мисливців, які вимагали скасувати рішення губернатора про перенесення відкриття сезону полювання з 11 на 25 серпня і дозволити полювання хоча б з 18 серпня у зв'язку з настанням похолодання.

«Погода змінилася, похолодало, рівень пожежонебезпеки значно знизився, цілком можна починати полювати. Якщо сезон відкриють 25 серпня, то полювання на качок вже не матиме сенсу, так як вони перелиняють і підуть на велику воду до середини вересня. Так само мисливці вважають заборона абсолютно безглуздою, оскільки вони полюють на дичину на полях і на болотах, а не в лісі », - сказав один з пікетників Валерій Павленко.

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Як повідомляв УНІАН, сезон полювання на пернату дичину в Полтавській області перенесли з 11 серпня на 25 серпня. Розпорядження про перенесення термінів полювання підписав 2 серпня голова ОДА Олександр Удовиченко. Також усім жителям області тимчасово заборонено відпочивати в лісах. Дане розпорядження було пов'язано з найвищим, 5-м рівнем пожежонебезпеки в області та недопущенням порушення правил пожежної безпеки.

9 серпня мисливці провели пікетування Полтавської ОДА вимагаючи скасувати рішення про перенесення відкриття сезону полювання як безпідставне і таке, що порушує їхні конституційні права, оскільки вони заплатили членські внески.

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