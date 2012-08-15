Жінка впала на хлопчика в аквапарку

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Запорізької області, повідомлення про подію надійшло у міліцію з Бердянської дитячої лікарні 9 серпня, куди хлопчика було госпіталізовано після ПП.

«Проведеною перевіркою встановлено, що 12-річний житель російського міста Киржич разом з сім'єю приїхав до Бердянська 31 липня. 8 серпня сім'я пішла до аквапарку і близько 18.30 дитина вирішила востаннє з'їхати з гори. З’їхавши, хлопчик залишився у воді, де його і збила жінка, що з'їхала з тієї самої гори, – 34–річка громадянка РФ мешканка м. Печора. Вона винесла хлопчика, який скаржився на біль, з басейну, карета "швидкої допомоги" відвезла дитину до лікарні, де медики поставили діагноз: тупа травма живота, розрив печінки, забій правої нирки і правої легені. Хлопчикові зробили операцію і перевезли до Запорізької обласної дитячої клінічної лікарні», - повідомили в прокуратурі.

У зв'язку із з’ясуванням цих фактів зараз Бердянською міжрайонною прокуратурою проводиться перевірка обставин і причин події. Вирішується питання про порушення кримінальної справи.