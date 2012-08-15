Через два тижні Київ перетвориться на суцільний затор

Жителі столиці повернуться з відпусток, студенти і школярі підуть учитися, а на вулиці з'явиться більше автобусів і тролейбусів, - пише газета «Сегодня».«З 25 серпня ми збільшимо кількість громадського транспорту на 10%, з 1 вересня - на 20%, з 15 вересня - на 30%. До жовтня, можливо, цифра досягне 40% », - сказали журналістам у «Київпастрансі». Крім того, орієнтовно 27 серпня обмежать рух (або повністю закриють) на Поштовій площі.

Завантаженість на дорогах починає зростати на 20-40% в останніх числах серпня і до кінця вересня, а потім вже майже не змінюється. Вересневі затори, за даними сервісу «Яндекс.Пробки», аналогічні зимовим, коли Київ завалений снігом: система чи не кожен день «вибиває» 9 балів з 10. А середні втрати часу в кожній тянучці - 20 хвилин. У цьому році до проблемних місць додалося кілька адрес.

Раніше тянучки в основному виникали на самій Поштовій площі, а зараз через реконструкцію простоювати будуть усі під'їзди до неї. Напевно водії, які заїжджали в центр через площу, будуть добиратися через Паркову алею, тому експерти вважають, що у вересні там буде важко проїхати. Вранці через будівництво метро пробки можуть бути по проспекту Глушкова від Одеської площі.

За словами експерта з перевезень Богдана Аганіна, частково проблему пробок можна вирішити. Він вважає, що причини заторів - в застарілих розв'язках, які не можуть пропускати велику кількість машин, а також невдале розташування зупинок транспорту. Автомобілістам він радить, якщо потрапили в затор, не виїжджати на перехрестя, блокуючи рух бічних вулиць, не об'їжджати затори по зустрічній смузі, узбіччю, тротуарах і трамвайних коліях.