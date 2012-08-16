У Києві вантажівка протаранила переповнену маршрутку

19:30, 16 серпня 2012
Разное
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Двоє людей - у тяжкому стані.

Увага ДТП

У Києві вантажівка протаранила заповнену пасажирами маршрутку.

Аварія сталася на бульварі Перова, передає «5 канал».

За словами правоохоронців, двоє пасажирів перебувають у лікарні в тяжкому стані.

Загальна кількість постраждалих поки що не відома. Очевидці припускають, що травмувалися близько десяти осіб.

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