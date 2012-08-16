У Києві вантажівка протаранила переповнену маршрутку

У Києві вантажівка протаранила заповнену пасажирами маршрутку.

Аварія сталася на бульварі Перова, передає «5 канал».

За словами правоохоронців, двоє пасажирів перебувають у лікарні в тяжкому стані.

Загальна кількість постраждалих поки що не відома. Очевидці припускають, що травмувалися близько десяти осіб.