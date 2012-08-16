У Києві вантажівка протаранила переповнену маршрутку
19:30, 16 серпня 2012Разное
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Двоє людей - у тяжкому стані.
Аварія сталася на бульварі Перова
У Києві вантажівка протаранила заповнену пасажирами маршрутку.
Аварія сталася на бульварі Перова, передає «5 канал».
За словами правоохоронців, двоє пасажирів перебувають у лікарні в тяжкому стані.
Загальна кількість постраждалих поки що не відома. Очевидці припускають, що травмувалися близько десяти осіб.
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