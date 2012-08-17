За фактом ДТП за участю міліціонера і бригади «швидкої» порушили справу

Про це УНІАН повідомили в прокуратурі Дніпропетровської області.

Справу порушено за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження).

За даними прокуратури, за результатами медичного огляду водії карети «швидкої» та автомобіля «Шевроле», у момент зіткнення були тверезими.

Водночас автотехнічне дослідження засвідчило, що дії водія «швидкої допомоги» під час ДТП не відповідали вимогам "Правил дорожнього руху".

Зокрема автомобіль «швидкої» виїхав на перехрестя, після чого сталося зіткнення з автомобілем «Шевроле» під керуванням співробітника конвойної роти міського УМВ міста Дніпропетровська, який рухався у зустрічному напрямку.

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Як повідомляв УНІАН, 21 липня близько 23.30 на пр. Карла Маркса у Дніпропетровську автомобіль «Шевроле Лачетті» під керуванням міліціонера

врізався в автомобіль «швидкої допомоги». В результаті водій «швидкої» та двоє лікарів були госпіталізовані з травмами різної тяжкості.