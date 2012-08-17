У Криму автобус врізався у вантажівку: 1 людина загинула, ще 7 постраждали

У Криму при зіткненні автобуса з вантажівкою 1 людина загинула, ще 7 постраждали.

Як повідомляє Управління Міністерства надзвичайних ситуацій в АРК, дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні о 12-й годині в районі с. Перевальне Сімферопольського району.

Автобус «Еталон», рухаючись в напрямку м. Алушта, в'їхав у напівпричіп автомобіля «MAN», завантаженого щебенем, що стояв на узбіччі.

Постраждалих, серед яких 7-річна дитина, у стані середнього ступеня тяжкості було доставлено до Алуштинської міської лікарні.

Громадянство постраждалих та їх діагнози встановлюються, зазначається в повідомленні.

Всього в автобусі перебувало 29 осіб, у тому числі водій.

На місці події працює ДАІ. Причину ДТП встановлюють експерти.