П'яний повністю оголився і пішов шукати свою жінку по місту

Про це журналістів повідомив помічник начальника Київського райвідділу міліції Полтави Володимир Пасичко.

За його словами, до Київського райвідділу міліції Полтави за телефоном надійшло повідомлення про те, що по вулиці Покровського ходить повністю оголений чоловік.

Дільничні інспектора Київського райвідділу міліції, які прибули на місце події, затримали чоловіка, змусили його одягтися і доставили до райвідділу. 51-річний чоловік був дуже п'яний, тому пояснити свою поведінки зміг лише через кілька годин, коли трохи прийшов до тями. Він відповів, що не знайшов своєї співмешканки вдома і пішов шукати її до її матері.

Зараз чоловікові соромно за свою поведінку, він говорить, що не знає, як дивитиметься в очі сусідам, і звинувачує в усьому горілку.

Зараз Київським райвідділом міліції вирішується питання про порушення відносно нього кримінальної справи за частиною першою статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Санкція даної статті передбачає відповідальність у вигляді штрафу від 500 до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, арешту на термін до 6 місяців, або обмеження свободи на термін до 5 років.