Митник вимагав хабаря за весільні сукні

Як повідомляє сайт Генеральної прокуратури України, митник вимагав гроші від приватного підприємця за забезпечення міжнародного поштового відправлення товару – весільних суконь - без сплати податків та зборів (обов’язкових платежів), які підлягають нарахуванню та сплаті при здійсненні митного оформлення. Прокуратурою стосовно чиновника порушена кримінальна справа за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.368 (одержання хабара) КК України.

Досудове слідство у справі триває.