Митник вимагав хабаря за весільні сукні
03:45, 18 серпня 2012Разное
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Слідчими прокуратури Чернівецької області спільно з оперативними працівниками УМВС України в Чернівецькій області було затримано «на гарячому» під час отримання коштів у сумі 3 тис грн інспектора Чернівецької обласної митниці.
Такий весільний комплект було б легше ховати на митниці
Як повідомляє сайт Генеральної прокуратури України, митник вимагав гроші від приватного підприємця за забезпечення міжнародного поштового відправлення товару – весільних суконь - без сплати податків та зборів (обов’язкових платежів), які підлягають нарахуванню та сплаті при здійсненні митного оформлення. Прокуратурою стосовно чиновника порушена кримінальна справа за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.368 (одержання хабара) КК України.
Досудове слідство у справі триває.
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