Автоаварії в Україні вп'ятеро смертельніші за європейські

Про це він заявив на прес-конференції в УНІАН.

"Будь-яку довідку сьогодні можна купити, і в цьому, як не сумно, можуть посприяти співробітники ДАІ, внаслідок чого за кермом їздять наркомани, психічно неврівноважені або взагалі люди, що перебувають на обліку в психдиспансері", - сказав Ю.Папіровий.

На його думку, Міністерство охорони здоров'я повністю втратило контроль за водійськими комісіями з періодичних медичних оглядів водіїв, що є одним із чинників зниження рівня безпеки на транспорті.

"Формальний підхід (до медичного огляду водіїв - УНІАН) дуже дорого коштує надалі. А це - людські жертви, травми, це зламані долі людей", - додала, у свою чергу, представник страхової компанії "Перша" Вікторія Шевчишина.

Крім того, представники громадських організацій з транспортної безпеки вважають за необхідне ввести обов'язкову систему підвищення кваліфікації водіїв, які займаються пасажирськими перевезеннями на підставі відповідних ліцензій. "У цьому нас підтримує Український транспортний союз і Державна інспекція з безпеки на наземному транспорті. Ми всі повинні бути зацікавлені в тому, хто нас возить - чи то у таксі, чи то в маршрутці, чи то доставляє наш вантаж", - зазначив Ю.Папіровий.

У свою чергу, президент Всеукраїнського громадського об'єднання "Український транспортний союз" Леонід Костюченко повідомив, що, за статистикою, кількість загиблих у результаті ДТП становить 13% від загальної кількості таких випадків в Європі, тоді як кількість автомобілів в Україні досягає лише 2% від усього європейського автомобільного транспорту. "Вірогідність потрапити в дорожньо-транспортну пригоду із смертельним результатом в Україні в п'ять разів вище, ніж у західноєвропейських країнах. Україна потрапила в групу найвищого ризику за рівнем безпеки пішоходів", - констатував він.