Плавчиня намагається доплисти з Куби до Флориди без захисної клітки від акул

62-річна американська плавчиня Діана Найад вчетверте намагається стати першою у світі людиною, яка дістанеться уплав з Куби до Флориди без захисної клітки для акул.

Про це повідомляє українська служба ВВС.

Спортсменку вже кілька разів жалили медузи, однак вона не припиняє свого 166-кілометрового запливу, повідомляють члени команди, які стежать за нею.

Вона почала заплив зі столиці Куби, Гавани, у суботу після обіду і планує досягти узбережжя Флориди у вівторок. Аби відлякати акул, довкола неї створили слабке електричне поле у воді.

Жінка, яка вперше спробувала дістатися уплав узбережжя США 1978 року, сподівається, що цього разу їй таки вдасться стати першою людиною, яка подолає цю дистанцію без сторонньої допомоги.

Попередню спробу, до якої вона вдалася минулого вересня, спортсменка змушена була перервати, по тому, як її сильно покусали медузи. Ще одну спробу їй довелося перервати через біль у плечі і напад астми.

Цього разу за пересуванням Д.Найад стежить команда експертів. Як повідомили члени команди, цього разу перша медуза вжалила Д.Найад у шию по тому, як вона була у воді вже п'ять годин.

"Її намазали тропічним кремом, вона спокійна і продовжує плисти," - повідомила команда підтримки.

Аби мінімізувати загрозу від морських створінь, вночі вона повинна вдягати спеціальний захисний костюм.

Перед запливом Д.Наяд сказала, що усвідомлює небезпеку: "Я усвідомлюю це. Я знаю, як це складно. На те, що ніхто поки що цього не зробив, є причина. Але я готова".