У Криму зіткнулися два легковики: серед постраждалих - 5 дітей
09:16, 20 серпня 2012Разное
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У Криму біля с. Урожайне Сакського району на автошляху Сімферополь – Харків внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів постраждало 8 осіб, у тому числі 5 дітей (2000–2011 р.н.).
Аварія сталася на трасі Сімферополь – Харків
Як повідомляє прес-служба МНС, постраждалих госпіталізовано.
На місці події працювала оперативна група Головного територіального управління МНС в АРК.
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