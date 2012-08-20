У Криму зіткнулися два легковики: серед постраждалих - 5 дітей

У Криму біля с. Урожайне Сакського району на автошляху Сімферополь – Харків внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів постраждало 8 осіб, у тому числі 5 дітей (2000–2011 р.н.).

Як повідомляє прес-служба МНС, постраждалих госпіталізовано. На місці події працювала оперативна група Головного територіального управління МНС в АРК.

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