ДТП біля Миргорода: двоє загиблих, семеро поранених
09:58, 20 серпня 2012Разное
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Під Миргородом Полтавської області в ДТП загинули двоє і поранені семеро людей.
Причини ДТП встановлюються
Як повідомляє Центр пропаганди УМНС у Полтавській області, аварія сталася 19 серпня близько 19.00.
31-річний водій легкового автомобіля Ford допустив зіткнення з мікроавтобусом Volkswagen.
Водій легкового автомобіля і його 32-річний пасажир загинули на місці.
У мікроавтобусі постраждали семеро людей. Їх госпіталізовано до Миргородської центральної районної лікарні.
Причини ДТП уточнюються.
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