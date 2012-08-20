У ДТП на трасі Харків-Сімферополь чоловік згорів живцем

Як повідомили УНІАН в управлінні ДАІ ГУ МВС у Запорізькій області, аварія сталася на 278-му кілометрі Харків-Сімферополь.

За попередніми даними, автомобіль Mitsubishi Galant, що їхав у бік Сімферополя, не витримавши дистанцію і безпечну швидкість, зіткнувся з автомобілем Opel Omega, який рухався попереду в попутному напрямі, внаслідок чого ударений автомобіль загорівся. "Троє людей, які були в салоні, змогли вибратися, один загинув – згорів в автомобілі», - повідомили в ДАІ.

Наразі правоохоронці намагаються встановити особу загиблого.

Трьох постраждалих (сім'я з Харківської області), які зуміли вибратися з палаючого авто, госпіталізовано з опіками і травмами в центр екстремальної медицини і швидкої допомоги м. Запоріжжя.

За фактом ДТП проводиться перевірка.

Вирішується питання про порушення кримінальної справи.